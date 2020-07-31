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Катя Осадча поділилася романтичними фото відпочинку з Юрієм Горбуновим та сином

Катя Осадча поділилася романтичними фото відпочинку з Юрієм Горбуновим та сином
13:56 Сьогодні Телеграф НВ Фото: Instagram
У своєму щільному графіку телеведуча Катя Осадча і ведучий, актор і режисер Юрій Горбунов знайшли кілька вільних днів, щоб відпочити.

Головна телевізійна пара країни Катя Осадача та Юрій Горбунов обрали відпочинок на узбережжі Туреччини в Анталії. Вони тішаться морю і засмагають на одному із сонячних курортів. Фото з відпочинку вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

«Наш острівець раю на безпечній відстані», — підписала серію фото Катя Осадча. На них телеведуча позує в яскравому бікіні на тлі затишного пляжу, оточеного скелями, а Юрій Горбунов плаває поруч.

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Звичайно ж, пара відправилася на відпочинок разом із маленьким сином Івасем. «На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори копати, будувати, ліпити, малювати) але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше :) Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в #RixyKidsClub можна засмагати спокійно », — написала Катя Осадча.

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Одночасно з дружиною, фото з відпочинку поділився у себе на сторінці Горбунов. «Коли замість відпустки є всього кілька днів, треба ці дні провести в красивих місцях!

 
 
 
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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

У коментарях одні фоловери бажають парі чудового відпочинку, а інші обурюються, що пара в цьому році віддала перевагу відпочинку в Україні відпочинок в Туреччині.

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«Ви ж начебто так любили Одесу, все вже, любов минула?», «А як щодо підтримувати вітчизняний туризм», «А як же любов до своєї країни? Треба першими подавати приклад!».

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Все по темі:

Юрий Горбунов, Катя Соадча.

Автор:

Телеграф
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