Катя Осадча поділилася романтичними фото відпочинку з Юрієм Горбуновим та сином

У своєму щільному графіку телеведуча Катя Осадча і ведучий, актор і режисер Юрій Горбунов знайшли кілька вільних днів, щоб відпочити.

Головна телевізійна пара країни Катя Осадача та Юрій Горбунов обрали відпочинок на узбережжі Туреччини в Анталії. Вони тішаться морю і засмагають на одному із сонячних курортів. Фото з відпочинку вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

«Наш острівець раю на безпечній відстані», — підписала серію фото Катя Осадча. На них телеведуча позує в яскравому бікіні на тлі затишного пляжу, оточеного скелями, а Юрій Горбунов плаває поруч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 30 Июл 2020 в 6:17 PDT

Звичайно ж, пара відправилася на відпочинок разом із маленьким сином Івасем. «На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори копати, будувати, ліпити, малювати) але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше :) Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в #RixyKidsClub можна засмагати спокійно », — написала Катя Осадча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 31 Июл 2020 в 2:59 PDT

Одночасно з дружиною, фото з відпочинку поділився у себе на сторінці Горбунов. «Коли замість відпустки є всього кілька днів, треба ці дні провести в красивих місцях!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 31 Июл 2020 в 1:42 PDT

У коментарях одні фоловери бажають парі чудового відпочинку, а інші обурюються, що пара в цьому році віддала перевагу відпочинку в Україні відпочинок в Туреччині.

«Ви ж начебто так любили Одесу, все вже, любов минула?», «А як щодо підтримувати вітчизняний туризм», «А як же любов до своєї країни? Треба першими подавати приклад!».