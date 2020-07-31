Катя Осадча поділилася романтичними фото відпочинку з Юрієм Горбуновим та сином

Головна телевізійна пара країни Катя Осадача та Юрій Горбунов обрали відпочинок на узбережжі Туреччини в Анталії. Вони тішаться морю і засмагають на одному із сонячних курортів. Фото з відпочинку вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.
«Наш острівець раю на безпечній відстані», — підписала серію фото Катя Осадча. На них телеведуча позує в яскравому бікіні на тлі затишного пляжу, оточеного скелями, а Юрій Горбунов плаває поруч.
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Звичайно ж, пара відправилася на відпочинок разом із маленьким сином Івасем. «На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори копати, будувати, ліпити, малювати) але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше :) Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в #RixyKidsClub можна засмагати спокійно », — написала Катя Осадча.
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Одночасно з дружиною, фото з відпочинку поділився у себе на сторінці Горбунов. «Коли замість відпустки є всього кілька днів, треба ці дні провести в красивих місцях!
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У коментарях одні фоловери бажають парі чудового відпочинку, а інші обурюються, що пара в цьому році віддала перевагу відпочинку в Україні відпочинок в Туреччині.
«Ви ж начебто так любили Одесу, все вже, любов минула?», «А як щодо підтримувати вітчизняний туризм», «А як же любов до своєї країни? Треба першими подавати приклад!».