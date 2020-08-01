Наталя Могилевська вийшла у світ в ефектному вбранні

Могилевська показала ноги в короткій сукні. Артистка прийшла на радіоефір однієї з українських ФМ-станцій.

44-річна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно представила кліп в стилі Санта Барбари, похвалилася зухвалим образом на сторінці в Instagram. Артистка з’явилася в радіоефірі однієї з українських ФМ-станцій в сміливому вбранні зі спущеними плечима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 30 Июл 2020 в 3:01 PDT

Могилевська показала стрункі ноги. Для виходу у світ відома виконавиця обрала коротку сукню м’ятного кольору. Свій образ зірка доповнила білосніжними туфлями та яскравим макіяжем.

Раніше Могилевська опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених київським фотографом Олександром Порубаймих. Зірка позувала в стильній білій сукні з великими мерехтливими паєтками на тонких бретелях, демонструючи стрункі форми.