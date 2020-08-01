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Наталя Могилевська вийшла у світ в ефектному вбранні

Наталя Могилевська вийшла у світ в ефектному вбранні
11:54 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Могилевська показала ноги в короткій сукні. Артистка прийшла на радіоефір однієї з українських ФМ-станцій.

44-річна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно представила кліп в стилі Санта Барбари, похвалилася зухвалим образом на сторінці в Instagram. Артистка з’явилася в радіоефірі однієї з українських ФМ-станцій в сміливому вбранні зі спущеними плечима.

 
 
 
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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Могилевська показала стрункі ноги. Для виходу у світ відома виконавиця обрала коротку сукню м’ятного кольору. Свій образ зірка доповнила білосніжними туфлями та яскравим макіяжем.

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Раніше Могилевська опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених київським фотографом Олександром Порубаймих. Зірка позувала в стильній білій сукні з великими мерехтливими паєтками на тонких бретелях, демонструючи стрункі форми.

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Все по темі:

Наталья Могилевска.

Автор:

Телеграф
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