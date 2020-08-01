Катя Осадча похвалилася стильним пляжним образом

Відома телеведуча вирішила не відмовлятися від літньої відпустки. Осадча разом із чоловіком та молодшим сином відправилася до Туреччини.

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча порадувала шанувальників на сторінці в Instagram новими фото з відпочинку. Ведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та молодшим сином Іваном відпочиває на узбережжі Туреччини в Анталії.

Осадча продемонструвала стильний пляжний образ. Катерина позувала в білому сарафані з вишивкою. Своє вбрання телезірка доповнила капелюхом, прикрашеним ланцюговим ремінцем від українського бренду Ruslan Baginskiy, сонцезахисними окулярами та модною солом’яною сумкою від Jacquemus, вартістю 600 доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 1 Авг 2020 в 1:49 PDT

Нагадаємо, Катя Осадча з розмахом відзначила 15-річчя програми "Світське життя". На грандіозному концерті, який пройшов в ботанічному саду імені Гришка, зібралися головні зірки вітчизняного шоу-бізнесу.