Дружина репера Картрайта не визнала провину в убивстві чоловіка

Обвинувачена у вбивстві репера Енді Картрайта (Олександр Юшко) його дружина Марина Кохал не визнає провину, повідомила адвокат Ірина Скурту.

"Провину свою вона не визнає. Вважаємо, що звинувачення взагалі не обґрунтоване, оскільки поки що незрозуміла причина смерті і, взагалі, чи була подія злочину", – сказала вона.

Вона уточнила, що результати експертизи останків Картрайта будуть готові попередньо через один-два місяці.

Крім того, в день звернення в поліцію обвинувачену возили на наркологічний огляд. "З його результатами ми не ознайомлені. Марина запевняє, що нічого не вживала", - сказала Скурту.

Вона додала, що на тілі Кохал немає видимих слідів застосування насильства, які свідчили б про сварку між подружжям.

Наразі має початися суд з обрання Кохал запобіжного заходу. Слідство має намір просити про арешт. Захист поки що не визначився з клопотанням. "У справі два адвокати. Ми хочемо для початку ознайомитися з матеріалами і будемо ухвалювати рішення тільки після цього, колегіально", – пояснила Скурту.

Минулого четвергра після знайдення в квартирі в центрі Петербурга розчленованого тіла 30-річного репера з України Енді Картрайта (Олександра Юшка) було порушено кримінальну справу про вбивство. Його дружина Марина Кохал розповіла, що артист помер, імовірно, 25 липня від передозування наркотиків, а вона нібито розчленувала тіло і шукала спосіб його сховати, щоб оголосити зниклим безвісти.

Слідство у свою чергу вважає, що між подружжям стався конфлікт, і Кохал вбила Юшка, після розчленувавши тіло для приховування злочину.

Енді Картрайт (Олександр Юшко) – репер з України, відомий участю в російському Versus Battle. Останнім часом проживав у Санкт-Петербурзі. Перший альбом випустив у 2012 році.