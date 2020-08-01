Дружина репера Картрайта не визнала провину в убивстві чоловіка

"Провину свою вона не визнає. Вважаємо, що звинувачення взагалі не обґрунтоване, оскільки поки що незрозуміла причина смерті і, взагалі, чи була подія злочину", – сказала вона.
Вона уточнила, що результати експертизи останків Картрайта будуть готові попередньо через один-два місяці.
Крім того, в день звернення в поліцію обвинувачену возили на наркологічний огляд. "З його результатами ми не ознайомлені. Марина запевняє, що нічого не вживала", - сказала Скурту.
Вона додала, що на тілі Кохал немає видимих слідів застосування насильства, які свідчили б про сварку між подружжям.
Наразі має початися суд з обрання Кохал запобіжного заходу. Слідство має намір просити про арешт. Захист поки що не визначився з клопотанням. "У справі два адвокати. Ми хочемо для початку ознайомитися з матеріалами і будемо ухвалювати рішення тільки після цього, колегіально", – пояснила Скурту.
Минулого четвергра після знайдення в квартирі в центрі Петербурга розчленованого тіла 30-річного репера з України Енді Картрайта (Олександра Юшка) було порушено кримінальну справу про вбивство. Його дружина Марина Кохал розповіла, що артист помер, імовірно, 25 липня від передозування наркотиків, а вона нібито розчленувала тіло і шукала спосіб його сховати, щоб оголосити зниклим безвісти.
Слідство у свою чергу вважає, що між подружжям стався конфлікт, і Кохал вбила Юшка, після розчленувавши тіло для приховування злочину.
Енді Картрайт (Олександр Юшко) – репер з України, відомий участю в російському Versus Battle. Останнім часом проживав у Санкт-Петербурзі. Перший альбом випустив у 2012 році.