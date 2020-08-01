Настя Івлеєва повертається в шоу Орел і решка

Настя була ведучою кількох сезонів Орла і решки протягом 2017−2020 років.

Телеведуча, актриса та відеоблогер Настя Івлеєва, яка нещодавно зізналася, що заразилася коронавірусом, повертається в популярне тревел-шоу Орел і решка. Івлеєва в жартівливій формі запустила в Мережі флешмоб #настюшкуврешку. Фанати написали понад 600 тисяч коментарів під постом телеканалу Пятница! (український телеканал Інтер також показує програму).

«Це перший випадок в історії Решки, коли 680 тис. глядачів самостійно повернули ведучу в сезон. Ви просто взяли, і вирішили мої плани на найближчі пів року! Ви божевільні і я вас обожнюю. Залишилося вилікувати Covid і вперед зйомки! Побачимося на екранах! І зізнатися чесно… я сумувала!», — написала зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 31 Июл 2020 в 4:03 PDT

Настя була ведучою кількох сезонів Орла і решки протягом 2017−2020 років. Івлеєва внесена в базу Миротворець за «свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим, участь в спробах легалізації анексії АР Крим».