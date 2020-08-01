Настя Івлеєва повертається в шоу Орел і решка

Телеведуча, актриса та відеоблогер Настя Івлеєва, яка нещодавно зізналася, що заразилася коронавірусом, повертається в популярне тревел-шоу Орел і решка. Івлеєва в жартівливій формі запустила в Мережі флешмоб #настюшкуврешку. Фанати написали понад 600 тисяч коментарів під постом телеканалу Пятница! (український телеканал Інтер також показує програму).
«Це перший випадок в історії Решки, коли 680 тис. глядачів самостійно повернули ведучу в сезон. Ви просто взяли, і вирішили мої плани на найближчі пів року! Ви божевільні і я вас обожнюю. Залишилося вилікувати Covid і вперед зйомки! Побачимося на екранах! І зізнатися чесно… я сумувала!», — написала зірка.
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Настя була ведучою кількох сезонів Орла і решки протягом 2017−2020 років. Івлеєва внесена в базу Миротворець за «свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим, участь в спробах легалізації анексії АР Крим».