Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в трендовому образі

Для обіду в ресторані зірка обрала коротку спідницю та шовковий кроп-топ з глибоким вирізом.

Американська модель та актриса Емілі Ратаковскі, яка довгий час дотримувалася карантину, повертається до звичного життя. 28-річна знаменитість з’явилася на одній з вулиць Нью-Йорка в трендовому образі.

Для обіду в ресторані Емілі обрала коротку спідницю з квітковим принтом та шовковий кроп-топ з глибоким вирізом в зоні декольте шоколадного кольору. Своє ефектне вбрання модель доповнила кросівками New Balance, великими золотими медальйонами та сережками-кільцями. Зірка також одягла захисну маску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emrata Daily Updates (@emratateam) 1 Авг 2020 в 4:18 PDT

Нагадаємо, американська супермодель Кендалл Дженнер взяла участь у відвертій фотосесії. Знаменитість позувала для рекламної кампанії бренду Chanel.