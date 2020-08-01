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Наталя Водянова вразила фігурою на відпочинку

Наталя Водянова вразила фігурою на відпочинку
17:44 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
38-річна супермодель разом з дітьми проводить канікули на Лазурному узбережжі Франції. Модель повторила образ Кендалл Дженнер.

Всесвітньо відома супермодель Наталія Водянова поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram яскравим літнім фото. 38-річна зірка разом з дітьми проводить канікули на Лазурному узбережжі Франції. На знімку Водянова зображена біля басейну у боді з монограмою TB з нової колекції британського будинку моди Burberry, вартістю 420 доларів.

Багатодітна зіркова мама продемонструвала довгі ноги. У боді як у Наталії раніше була помічена американська супермодель Кендалл Дженнер.

 
 
 
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

 

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Водянова була одружена з британським аристократом Джастіном Тревором Берклі Портманом до 2011 року. У пари троє дітей — сини Лукас Олександр та Віктор та дочка Нева. Від Антуана Арно у Наталії також є двоє дітей — сини Максим та Роман.

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Наталья Водянова.

Автор:

Телеграф
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