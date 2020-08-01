Наталя Водянова вразила фігурою на відпочинку

38-річна супермодель разом з дітьми проводить канікули на Лазурному узбережжі Франції. Модель повторила образ Кендалл Дженнер.

Всесвітньо відома супермодель Наталія Водянова поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram яскравим літнім фото. 38-річна зірка разом з дітьми проводить канікули на Лазурному узбережжі Франції. На знімку Водянова зображена біля басейну у боді з монограмою TB з нової колекції британського будинку моди Burberry, вартістю 420 доларів.

Багатодітна зіркова мама продемонструвала довгі ноги. У боді як у Наталії раніше була помічена американська супермодель Кендалл Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 31 Июл 2020 в 8:53 PDT

Водянова була одружена з британським аристократом Джастіном Тревором Берклі Портманом до 2011 року. У пари троє дітей — сини Лукас Олександр та Віктор та дочка Нева. Від Антуана Арно у Наталії також є двоє дітей — сини Максим та Роман.