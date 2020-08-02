Модель Аліна Байкова приголомшила відвертим образом

Всесвітньо відома супермодель Аліна Байкова прибула в Україну. 31-річна Аліна, яка родом з Кропивницького, показала відвертий образ. Байкова взяла участь в модному показі.
Дівчина презентувала вбрання з нової колекції українського дизайнера Юлії Айсіної. Модель з’явилася на публіці в напівпрозорому костюмі, що складається з спідниці з бахромою та жакета.
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Thank you @aysina_julia for having me ! What a show @bogdanbalagur
Оголені груди манекенниця прикрила наклейкою з написом «Censored». Байкова продемонструвала ідеальну фігуру.
Нагадаємо, Байковій приписували роман з голлівудською зіркою Леонардо Ді Капріо.