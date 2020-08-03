Максим Галкін показав, як діти зустрічають його з роботи

Російський шоумен поділився в Instagram відео, як двійнята та Пугачова очікують його вдома.

Учора Максим Галкін розмістив у соцмережі відео, зняте Аллою Пугачовою, поки самого шоумена не було вдома. На ньому шестирічні Ліза та Гаррі лежать на сходинках в очікуванні тата.

Алла уточнила у дітей, хто вони, на що почула від Лізи таку відповідь:

«Я сходинка, що розмовляє та любить мого татка й маму теж».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Авг 2020 в 10:11 PDT

Гаррі в свою чергу сказав, що лежати буде, поки тато не повернеться додому, а також додав:

«Якщо тато не приїде, у мене буде нервовий зрив».

Коментарі засипали дітей компліментами в стилі «Які ж вони милі, одне задоволення спостерігати за вашими дітьми!», «Мамині янголята», «Найщасливіший тато» і «Як добре що їх двоє! Їм завжди добре разом».

Нагадаємо, 15 квітня на карантині Алла Пугачова в колі сім'ї відсвяткувала 71 день народження, а Максиму Галкіну 18 червня виповнилося 44 роки. Пара заперечує чутки про можливе розлучення, які поширювалися в ЗМІ.