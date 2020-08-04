Слава Камінська з НеАнгелів висловилася про відносини з колишнім чоловіком

Українська співачка і солістка дуету НеАнгели Слава Камінська вирішила висловитися про відносини з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським на своїй сторінці в Instagram.

36-річна зірка опублікувала серію знімків з екс-чоловіком. Світлини зробили їхні діти - син Леонард і дочка Лаура.

У підписі до сімейних кадрів Камінська відповіла хейтерам, а також прокоментувала стосунки з колишнім чоловіком.

«Ці фото зробили наші діти. Першу - Леонард, другу - Лаура. Коли закінчуються відносини, любов обов'язково трансформується. І мені дуже боляче спостерігати за парами, чиї розбирання блискавично ламають долі, а діти перетворюються на об'єкт маніпуляцій. Ми з Едгаром виконали тривалу і важливу роботу, трансформувавши любов в дружбу, тотальне взаєморозуміння і теплі довірчі відносини двох усвідомлених батьків. Наші діти отримують достатньо уваги з обох сторін, нам з їх батьком нічого ділити і, тим більше, мірятися, хто крутіше.

Ми обидва круті. Нам вдається балансувати при складних графіках і успішно менеджерувати вільний від роботи час, проводячи його з Леоном і Лаурою, як разом, так і окремо. Це не супер-сила, не щось неземне або аномальне, це - норма. Саме такий підхід я називаю здоровими відносинами. Покласти своє его на поличку, відпустити образи і направити ситуацію на благо дітей», - написала зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Каминская (@babaslavka) 3 Авг 2020 в 12:55 PDT

Варто зазначити, що в липні Камінський також опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька спільних фото з колишньою дружиною, і зворушливо привітав її з днем народження.

«Цікаво було б прочитати книгу або подивитися фільм про своє життя за сценарієм, написаним фоловерами і хейтерами в соц мережах. З упевненістю можу сказати, що дана історія не відображала б реальні події, а лише фантазії і проблеми життя тих самих сценаристів. Соціальні мережі - суцільний лабіринт. Тому просто насолоджуйтеся картинкою і не фантазуйте.

Слава Камінська, щиро вітаю тебе з днем народження. Історія твого життя - це серіал на багато сезонів. Я бажаю тобі, щоб нові серії були тільки світлими, яскравими і з почуттям гумору. Не слухай інших, не живи порадами, історіями і правдами уявних друзів. Ти мудра і відкрита. Довіряй своєму серцю. Міцно обіймаю», - написав він.