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Вівторок, 04.08.2020
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Слава Камінська з НеАнгелів висловилася про відносини з колишнім чоловіком

Слава Камінська з НеАнгелів висловилася про відносини з колишнім чоловіком
16:00 Сьогодні Телеграф НВ Фото: Instagram
Українська співачка і солістка дуету НеАнгели Слава Камінська вирішила висловитися про відносини з&nbsp;колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським на своїй сторінці в Instagram.

36-річна зірка опублікувала серію знімків з екс-чоловіком. Світлини зробили їхні діти - син Леонард і дочка Лаура.

У підписі до сімейних кадрів Камінська відповіла хейтерам, а також прокоментувала стосунки з колишнім чоловіком.

«Ці фото зробили наші діти. Першу - Леонард, другу - Лаура. Коли закінчуються відносини, любов обов'язково трансформується. І мені дуже боляче спостерігати за парами, чиї розбирання блискавично ламають долі, а діти перетворюються на об'єкт маніпуляцій. Ми з Едгаром виконали тривалу і важливу роботу, трансформувавши любов в дружбу, тотальне взаєморозуміння і теплі довірчі відносини двох усвідомлених батьків. Наші діти отримують достатньо уваги з обох сторін, нам з їх батьком нічого ділити і, тим більше, мірятися, хто крутіше.

Ми обидва круті. Нам вдається балансувати при складних графіках і успішно менеджерувати вільний від роботи час, проводячи його з Леоном і Лаурою, як разом, так і окремо. Це не супер-сила, не щось неземне або аномальне, це - норма. Саме такий підхід я називаю здоровими відносинами. Покласти своє его на поличку, відпустити образи і направити ситуацію на благо дітей», - написала зірка.

 
 
 
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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Варто зазначити, що в липні Камінський також опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька спільних фото з колишньою дружиною, і зворушливо привітав її з днем народження.

«Цікаво було б прочитати книгу або подивитися фільм про своє життя за сценарієм, написаним фоловерами і хейтерами в соц мережах. З упевненістю можу сказати, що дана історія не відображала б реальні події, а лише фантазії і проблеми життя тих самих сценаристів. Соціальні мережі - суцільний лабіринт. Тому просто насолоджуйтеся картинкою і не фантазуйте.

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Слава Камінська, щиро вітаю тебе з днем народження. Історія твого життя - це серіал на багато сезонів. Я бажаю тобі, щоб нові серії були тільки світлими, яскравими і з почуттям гумору. Не слухай інших, не живи порадами, історіями і правдами уявних друзів. Ти мудра і відкрита. Довіряй своєму серцю. Міцно обіймаю», - написав він.

 
 
 
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Слава Камінська.

Автор:

Телеграф
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