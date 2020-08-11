Хлопчик чи дівчинка: Шварценеггер і Пратт розсекретили стать та ім'я первістка (Фото)

Новина про народження дитини підтвердив чоловік Кетрін, актор Кріс Пратт. На офіційній сторінці актора з'явився чорно-білий знімок з маленькими пальчиками новонародженої (так, це дівчинка!).
Також зірка "Вартових Галактики" розсекретив ім'я дівчинки. Маленьку назвали Ліла Марія.
"Ми дуже раді оголосити про народження нашої дочки Лайли Марії Шварценеггер Претт. І мама, і дитина почуваються чудово. Ми дуже щасливі", - поділився своїми емоціями Пратт.
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We are beyond thrilled to announce the birth of our daughter, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. We couldn’t be happier. Both mom and baby are doing great. We are extremely blessed. Love Katherine and Chris Psalm 126:3 The LORD has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm 127:3-4 Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them! He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate.
Нагадаємо, про те, що голлівудський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вперше став дідусем стало відомо в понеділок, 10 серпня. Радісною новиною поділився Патрік Шварценеггер, брат молодої мами.
Як повідомлялося раніше, вагітність дочки Арнольда Шварценеггера розсекретили папараці під час спільної велопрогулянки подружжя в Каліфорнії.