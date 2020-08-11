Хлопчик чи дівчинка: Шварценеггер і Пратт розсекретили стать та ім'я первістка (Фото)

Американський актор Кріс Пратт і дочка Арнольда Шварценеггера, Кетрін, оприлюднили ім'я і стать своєї першу спільну дитину, а також виклали милу фотографію.

Новина про народження дитини підтвердив чоловік Кетрін, актор Кріс Пратт. На офіційній сторінці актора з'явився чорно-білий знімок з маленькими пальчиками новонародженої (так, це дівчинка!).

Також зірка "Вартових Галактики" розсекретив ім'я дівчинки. Маленьку назвали Ліла Марія.

"Ми дуже раді оголосити про народження нашої дочки Лайли Марії Шварценеггер Претт. І мама, і дитина почуваються чудово. Ми дуже щасливі", - поділився своїми емоціями Пратт.

Нагадаємо, про те, що голлівудський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вперше став дідусем стало відомо в понеділок, 10 серпня. Радісною новиною поділився Патрік Шварценеггер, брат молодої мами.

Як повідомлялося раніше, вагітність дочки Арнольда Шварценеггера розсекретили папараці під час спільної велопрогулянки подружжя в Каліфорнії.