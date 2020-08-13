MONATIK став продюсером: хто став першим учасником MONATIK Corporation

Український хітмейкер MONATIK (Дмитро Монатік) вирішив почати допомагати молодим талантам і "взяв під своє крило" одну з учасниць шоу "Голосу країни".

Першим дітищем його продюсерського центру стала молода співачка Lida Lee, яка є бек-вокалісткою артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lida Lee (@lidalee_official) 12 Авг 2020 в 12:39 PDT

"Все тільки починається, і я більш ніж упевнений, твоя праця буде оцінена, а талант стане впізнаваним! Ти пам'ятка MONATIK Corporation! Вітаю з новим початком цікавої, творчої пригоди для всієї нашої команди, ім'я якому Lida Lee", - говорить Дмитро ..

Співачка вже встигла випустити дебютний кліп на пісню "Пам'ятка". Зрежисирувала відео Таня Муіньйо, яка не раз працювала з Монатіком. Знімали кліп в Одесі в театрі опери та балету.

"Я такий радий, що це відбувається! Ти безмежно талановита, але при цьому справжній трудоголік! Справжня артистка і особистість, яка кожен раз нагадує своїм прикладом, що бігти треба не від проблем, а мріям назустріч! Щасливий створювати разом з тобою і стати частиною твоєї дебютної відеороботи! ", - прокоментував відео MONATIK.

Lida Lee (Лідія Скорубським) починала свою кар'єру із записи каверів, найзнаменитішим з яких став кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Спи собі сама".

Відмінно засвітилася Ліда на шоу "Голос країни" в цьому році. Це була друга спроба дівчини завоювати музичну сцену. Монатік впізнав тембр Лідії і відразу ж повернувся до неї. Незважаючи на те, що дівчина не перемогла, вона добре запам'яталася і полюбилася глядачам.

Також, варто зазначити що Lida Lee і MONATIK раніше (ще до його вирішення її продюсувати) записали спільну пісню, яка називається "Добеги".