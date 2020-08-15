Макс Корж, який закликав білорусів зупинитися, приїхав до затриманих в Мінську (Фото, Відео)

Співак Макс Корж, який закликав жителів Білорусії зупинити протести, приїхав до ізолятора, де утримуються затримані під час мітингів.

Один з найпопулярніших білоруських артистів Макс Корж особисто приїхав в один з ізоляторів в Мінську. Судячи з відео, співак намагався пояснити людям свою позицію щодо масових протестів в країні.

Про це повідомляє Tut.by з посиланням на очевидців.

Не відомо, яка мета була у музиканта, чи чекав він звільнення когось із своїх знайомих, як і інші люди, які зібралися біля СІЗО.

Згодом Макс Корж приїхав на станцію метро "Пушкінська", щоб покласти квіти в пам'ять про загиблого в ході протестів.

Нагадаємо, що 11 серпня Макс Корж опублікував в Instagram пост, в якому закликав співвітчизників припинити зіткнення з правоохоронними органами.

Після безлічі негативних коментарів на свої слова він відредагував публікацію, закликавши боротися і "йти до кінця".

Як повідомлялося раніше, свою підтримку білорусам висловили лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який записав відеозвернення на підтримку мітингувальників, а також лідер групи Onuka. У відповідному пості артистка розповіла, за що любить Білорусь і її людей.