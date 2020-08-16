Приймає сонячні ванни: Дженніфер Лопес показала своє дозвілля (Фото)

Всесвітньо відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свій 51 рік не припиняє вражати чудовою зовнішністю.
Днями вона оприлюднила новий знімок в своєму Instagram, на якому зображена без макіяжу біля басейну.
Для прийняття сонячних ванн знаменитість обрала ультрамодний злитий купальник з V-подібним вирізом. Свій пляжний образ зірка доповнила манікюром в тон купальника і золотими сережками-кільцями.
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Шанувальники зірки по-достоїнству оцінили нове фото. За добу воно зібрало більше одного мільйона лайків.