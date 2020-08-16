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Приймає сонячні ванни: Дженніфер Лопес показала своє дозвілля (Фото)

Приймає сонячні ванни: Дженніфер Лопес показала своє дозвілля (Фото)
Оновлено 17:54 Нд, 16 Серпень 2020 Телеграф Фото: Instagram
Знаменита поп-діва Дженніфер Лопес зачарувала натуральною красою, відпочиваючи біля басейну.

Всесвітньо відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свій 51 рік не припиняє вражати чудовою зовнішністю.

Днями вона оприлюднила новий знімок в своєму Instagram, на якому зображена без макіяжу біля басейну.

Для прийняття сонячних ванн знаменитість обрала ультрамодний злитий купальник з V-подібним вирізом. Свій пляжний образ зірка доповнила манікюром в тон купальника і золотими сережками-кільцями.

 
 
 
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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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Лопес, Зірки.

Автор:

Телеграф
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