Приймає сонячні ванни: Дженніфер Лопес показала своє дозвілля (Фото)

Знаменита поп-діва Дженніфер Лопес зачарувала натуральною красою, відпочиваючи біля басейну.

Всесвітньо відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свій 51 рік не припиняє вражати чудовою зовнішністю.

Днями вона оприлюднила новий знімок в своєму Instagram, на якому зображена без макіяжу біля басейну.

Для прийняття сонячних ванн знаменитість обрала ультрамодний злитий купальник з V-подібним вирізом. Свій пляжний образ зірка доповнила манікюром в тон купальника і золотими сережками-кільцями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 14 Авг 2020 в 11:53 PDT

Шанувальники зірки по-достоїнству оцінили нове фото. За добу воно зібрало більше одного мільйона лайків.