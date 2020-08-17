"Ти змінила моє життя": Демі Мур зворушливо привітала дочку з днем народження

На своїй сторінці в Instagram у честь дня народження Румер 57-річна актриса опублікувала архівні кадри з особистого сімейного фотоальбому.
На знімках зображена маленька Румер, різного віку. На кількох фото дівчина зображена з зірковою мамою.
У милому підписі до серії знімків Демі Мур зізналася дочки в любові.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Words can not do justice to the love, gratitude and joy I have for you. You are a magnificent woman but you will always be my baby... You changed my life and gave it meaning beyond anything I had ever known. Happy Birthday, Rumer Glenn! I love you forever and a day
"Я не зможу передати словами те почуття любові, вдячності і радості, яке я відчуваю до тебе. Ти приголомшлива жінка, але ти завжди будеш для мене моєю дитиною ... Ти змінила моє життя і надала їй значення, яке переважає всі, що було до цього. З Днем Народження, Румер Гленн! Я люблю тебе ", - написала актриса.
Нагадаємо, Румер - старша дочка Демі Мур і Брюса Вілліса.