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"Ти змінила моє життя": Демі Мур зворушливо привітала дочку з днем народження

"Ти змінила моє життя": Демі Мур зворушливо привітала дочку з днем народження
Оновлено 14:20 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Вчора, 16 серпня, старша дочка Демі Мур Румер відзначила своє 32-річчя. На честь знаменної події актриса поділилася архівними знімками.

На своїй сторінці в Instagram у честь дня народження Румер 57-річна актриса опублікувала архівні кадри з особистого сімейного фотоальбому.

На знімках зображена маленька Румер, різного віку. На кількох фото дівчина зображена з зірковою мамою.

У милому підписі до серії знімків Демі Мур зізналася дочки в любові.

"Я не зможу передати словами те почуття любові, вдячності і радості, яке я відчуваю до тебе. Ти приголомшлива жінка, але ти завжди будеш для мене моєю дитиною ... Ти змінила моє життя і надала їй значення, яке переважає всі, що було до цього. З Днем Народження, Румер Гленн! Я люблю тебе ", - написала актриса.

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Нагадаємо, Румер - старша дочка Демі Мур і Брюса Вілліса.

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Деми Мур, Актриса, День народження.

Автор:

Телеграф
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