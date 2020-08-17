"Це зробив один із вас, що не носить маски": сестру Шерон Стоун госпіталізували з коронавірусом

У молодшої сестри Шерон Стоун Келлі діагностували Covid-19. Вона госпіталізована і перебуває у важкому стані.

62-річна актриса Шерон Стоун розповіла про це на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість опублікувала знімки з її палати, і закликала всіх носити маски.

"Моя сестра Келлі, яка вже має вовчак, тепер хворіє коронавірусів. Це її лікарняна палата. Це зробив один з вас, що не носять маски, - написала Шерон. - У неї немає імунної системи. Єдиним місцем, куди вона ходила, була аптека . в її окрузі не роблять аналіз, якщо у вас немає симптомів, а потім потрібно 5 днів чекати результатів. Змогли б ви жити в такій палаті одні? Носіть маску! Заради себе і інших. Будь ласка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 15 Авг 2020 в 6:08 PDT

Пізніше актриса написала, що в лікарні також перебуває і чоловік Келлі.

"Він бореться за життя, хоча вони залишалися вдома стільки, скільки могли, - каже актриса на відео. - У Монтані, де вони живуть, не можна пройти обстеження, якщо у вас немає симптомів. Потім вам доведеться чекати результатів своїх аналізів протягом п'яти днів . Люди, з якими вони контактували, наприклад, моя мати, у якої було два інфаркти, п'ять стентів і кардіостимулятор, не змогла пройти тест, тому що у неї не було симптомів. Медсестри в лікарні, які доглядають за ними, не можуть здати аналіз , тому що у них немає тестів. Ці медсестри ризикують своїм життям і не можуть пройти тестування ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 16 Авг 2020 в 3:18 PDT

Сама Келлі Стоун теж записала відео зі своєї палати, розповівши про тяжкі симптоми коронавірусу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kelly stone singer (@thekellystone) 16 Авг 2020 в 12:11 PDT

"Знайте, що це реально. Я задихаюся від кожного вдиху без кисню. Зробіть це заради людей, яких ви любите. Вимагайте, щоб всі носили маски. Ви ніколи, ніколи не захочете це відчути. Це я вам гарантую", - заявила 58- річна жінка.