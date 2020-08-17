І не скажеш, що 45: Єва Лонгорія похвалилася відмінною фігурою

Американська актриса опублікувала літній знімок на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото Єва з'явилася в білосніжному нарядному купальнику бренду Myra Swim, який відмінно підкреслив стрункі форми актриси. Знімок зроблений на білій яхті.
"Всі на борт", - підписала знімок зірка.
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Після вагітності Єва Лонгорія трохи набрала зайвої ваги, позбутися від якого їй допомогла сувора дієта і регулярні заняття в спортзалі. Новими знімками актриса тільки підтверджує, що у неї все вийшло.
Шанувальники Єви в коментарях зазначили, що актриса знаходиться в прекрасній формі, засипавши її компліментами. "Прекрасна", "Єва, Ви у відмінній формі", "Прекрасна" - пишуть фанати.