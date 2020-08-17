І не скажеш, що 45: Єва Лонгорія похвалилася відмінною фігурою

45-річна зірка Відчайдушних домогосподарок показала нове літнє фото, на якому продемонструвала підтягнуту фігуру.

Американська актриса опублікувала літній знімок на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото Єва з'явилася в білосніжному нарядному купальнику бренду Myra Swim, який відмінно підкреслив стрункі форми актриси. Знімок зроблений на білій яхті.

"Всі на борт", - підписала знімок зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 16 Авг 2020 в 9:04 PDT

Після вагітності Єва Лонгорія трохи набрала зайвої ваги, позбутися від якого їй допомогла сувора дієта і регулярні заняття в спортзалі. Новими знімками актриса тільки підтверджує, що у неї все вийшло.

Шанувальники Єви в коментарях зазначили, що актриса знаходиться в прекрасній формі, засипавши її компліментами. "Прекрасна", "Єва, Ви у відмінній формі", "Прекрасна" - пишуть фанати.