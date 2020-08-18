Кеті Перрі показала, де буде жити її малятко (Відео)

35-річна Кеті Перрі та її наречений, голлівудський актор Орландо Блум завершили всі приготування до появи на світ своєї дочки.

Знаменита американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум готуються стати батьками. Уже зовсім скоро на світ з'явиться їх малятко.

Співачка вирішила похвалитися дитячою кімнатою, оформленої в рожевих відтінках, в рамках щотижневого прямого ефіру Smile Sunday.

Дивіться live від Кеті Перрі на YouTube:

Демонструючи в лайві кімнату майбутньої крихти, Перрі також показала білу колиску, крісло-гойдалку, стіл для сповивання і гардероб. Крім того, глядачі побачили цікавий дитячий комбінезон, прикрашений зображенням обличчя Блума.

Під час прямого ефіру Перрі назвала майбутню доньку "Кікі", розсекретивши її ім'я.

"Кікі Перрі - так я називаю її. Вона все ще насолоджується часом, проведеним в моєму животі", - сказала співачка.