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Бен Аффлек відзначив 48-річчя: Ана де Армас виклала рідкісне фото з коханим

Бен Аффлек відзначив 48-річчя: Ана де Армас виклала рідкісне фото з коханим
17:48 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
32-річна актриса Ана де Армас подарувала Бену Аффлек на день народження мотоцикл і поділилася рідкісним спільним Селфі.

Цими вихідними день народження відзначив голлівудський актор Бен Аффлек. Його дівчина, також актриса Ана де Армас, подарувала своєму бойфренду мотоцикл марки BMW, який був проведений спеціально для нього компанією WYLD Garage Co.

На додаток до зворушливому подарунку дівчина подарувала Аффлек два однакових зелених шолома - для себе і для нього.

Фото свого подарунка шанувальникам Ана не показала, але на своїй офіційній сторінці в Інстаграм дівчина поділилася чорно-білим знімком з Беном. Публікацію дівчина лаконічно підписала, додавши два червоних серця.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

 

Нагадаємо, що відносини Бена і Ани стали міцнішими на знімальному майданчику фільму "Глибока вода", вихід якого намічений на осінь.

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Аффлек вже встиг познайомити кохану зі своїми трьома дітьми від попереднього шлюбу з американською актрисою Дженніфер Гарнер.

Як повідомлялося раніше, 30 квітня свій день народження відсвяткувала Ана де Армас. Актриса поділилася чуттєвими кадрами, на яких позувала поруч з обранцем у відвертій напівпрозорої футболці.

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Все по темі:

Бен Аффлек, Ана де Армас.

Автор:

Телеграф
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