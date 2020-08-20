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"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені
"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені

"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені

"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені
Оновлено 16:49 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Сергій Міхалок поділився Селфі з українським президентом Володимиром Зеленським і нарвався на критику своїх шанувальників. Нагадаємо, що раніше на музиканта здійнявся шквал критики через недостатню реакції на протести в Білорусі.

Буквально кілька годин тому білоруський музикант Сергій Міхалок, який кілька років живе і працює в Україні, виклав спільне Селфі з українським президентом Володимиром Зеленським, а також назвав присутніх на знімках "Воїнами світла".

На фото президент України тримає в руках подарований диск альбому "Ляпіс 98" з кращими хітами виконавця.

Президент України перебуває в Запоріжжі разом з представниками Офісу президента, зокрема, Андрієм Єрмаком. Там, в одному із закладів міста, зустрілися музикант і лідер держави.

Варто зазначити, що пост за лічені хвилини набрав море негативних відгуків шанувальників Михалка: "найшвидше падіння авторитету в історії. Спочатку страус, тепер ще й клоун", "Воїні світла, то ті, что билися до світанку и віддалі свои життя за Україну. А оці дяді, віпадковість, яка зараз очолює Україну. Сергію, ви Щось наплуталі ... "," І від як тепер цю пісню слухати ?! ЦІ фото Важко забути "," Це фото можна було рік назад викласти, коли народ ще в дубильні серіали вірив. А зараз це зашквар, ну як мінімум, повна лажа ".

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Нагадаємо, екс-лідер панк-групи "Ляпіс Трубецькой" Сергій Міхалок вперше висловився про протести в Білорусі. Відзначимо, що серед всіх представників білоруського світу культури, саме реакції Міхалка на протести в країні чекали з самого їх початку. Але артист довгий час мовчав.

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Володимир Зеленський, Сергій Міхалок.

Автор:

Телеграф
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