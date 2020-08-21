Все та ж красуня: Сальма Хайек показала карколомну фігуру (Фото)

Сальма Хайек продовжує підкорювати шанувальників в Instagram сексуальними літніми кадрами.

Всесвітньо відома актриса Сальма Хайєк відноситься до тих зірок, які навіть перейшовши 50-річну позначку продовжує залишатися у відмінній формі.

На цей раз 53-річна кінозірка продемонструвала стрункі форми в чорному купальнику.

На новому знімку Хайек відображена з чашкою еспрессо за столиком грецької кав'ярні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Un cafecito. A Lior le coffee #coffee Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 20 Авг 2020 в 5:58 PDT

"Трохи кави", - залишила лаконічну підпис знаменитість.

У коментарях фани захоплювалися стрункістю актриси і ставили собі питання, як їй це вдається.

В даний час Хайек відпочиває разом з чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно в Греції. Напередодні актриса поділилася романтичними кадрами з чоловіком, показавши, як вони цілуються в захисних масках.