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Ось як потрібно грати в більярд: Дженніфер Еністон і Кортні Кокс зняли забавний ролик

Ось як потрібно грати в більярд: Дженніфер Еністон і Кортні Кокс зняли забавний ролик
Оновлено 11:24 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Американські актриси Дженніфер Еністон і Кортні Кокс розсмішили фанів забавним роликом, опублікованими на їхніх сторінках в Instagram.

Зірки культового серіалу "Друзі" до сих пір продовжують спілкуватися і дружити. Нікуди не втрачається і їх почуття гумору. Так, вчора 51-річна Еністон і 56-річна Кокс показали, як грають в більярд, перетворивши гру в справжню комедію.

Відео починається з гри в більярд Кокс, яка майстерно забиває кулі в лузи під композицію My shot - третю пісню першого акту позабродвейській версії мюзиклу Гамільтон.

Потім в кадрі з'являється Еністон, якій не вдається повторити успіх своєї подруги - вона раз по раз не може забити кулю. В кінці ролика актрисі все-таки вдається зробити вдалий удар.

 
 
 
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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

"Друзі не повинні дозволяти Друзям грати в більярд (особливо коли вони відстій)", - написала Еністон в підпису.

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Відео набрало на сторінці Еністон в Instagram понад 7 млн переглядів, і ще майже 3 млн переглядів в акаунті Кокс.

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Знаменитости, Кортни Кокс, Дженифер Энистон, Зірки.

Автор:

Телеграф
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