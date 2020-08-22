Ось як потрібно грати в більярд: Дженніфер Еністон і Кортні Кокс зняли забавний ролик

Американські актриси Дженніфер Еністон і Кортні Кокс розсмішили фанів забавним роликом, опублікованими на їхніх сторінках в Instagram.

Зірки культового серіалу "Друзі" до сих пір продовжують спілкуватися і дружити. Нікуди не втрачається і їх почуття гумору. Так, вчора 51-річна Еністон і 56-річна Кокс показали, як грають в більярд, перетворивши гру в справжню комедію.

Відео починається з гри в більярд Кокс, яка майстерно забиває кулі в лузи під композицію My shot - третю пісню першого акту позабродвейській версії мюзиклу Гамільтон.

Потім в кадрі з'являється Еністон, якій не вдається повторити успіх своєї подруги - вона раз по раз не може забити кулю. В кінці ролика актрисі все-таки вдається зробити вдалий удар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 20 Авг 2020 в 12:21 PDT

"Друзі не повинні дозволяти Друзям грати в більярд (особливо коли вони відстій)", - написала Еністон в підпису.

Відео набрало на сторінці Еністон в Instagram понад 7 млн переглядів, і ще майже 3 млн переглядів в акаунті Кокс.