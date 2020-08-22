"Чому я частина цього всього?" Каньє Уест помістив фотографію Кірстен Данст на свій передвиборний плакат (Фото)

У своєму twitter-акаунті репер і можливий кандидат в президенти США продовжує публікувати агітаційні матеріали.

Супргуг Кім Кардашьян, 43-річний виконавець Каньє Уест веде підготовку до президентської передвиборної кампанії - репер вирішив балотуватися на пост президента США як незалежний кандидат.

На одному з передвиборних плакатів репера з'явився портрет 38-річної актриси Кірстен Данст, яка, ймовірно, не була в курсі, що виступає на підтримку Уеста.

"Про що тут йдеться і чому я частина цього?" - здивувалася Кірстен, побачивши своє фото на банері Уеста.

На плакаті Kanye 2020 Vision також можна побачити фотографію головного редактора журналу Vogue Анна Вінтур.

Поки Уест ніяк не прокоментував, чому фотографії саме цих людей він вибрав для реклами.

Нагадаємо, американський виконавець, який 15 липня подав заявку на участь в президентських виборах США, провів своє перше передвиборчий захід з виборцями в місті Норт-Чарльстон штату Південна Королина. Пізніше американського репера звинуватили в підробці підписів виборців.

Як повідомлялося раніше, американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян підтвердила психічний розлад свого чоловіка Каньє Уесте.