У віці 64 років помер екс-гітарист Red Hot Chili Peppers

У 64-річному віці помер Джек Шерман - гітарист, який виступав під час гастролей з дебютним альбомом культової американської рок-групи Red Hot Chili Peppers.
Про втрату одного музиканти повідомили на офіційній сторінці колективу в Інстаграм.
Відзначимо, що Шерман помер 18 серпня, але про його смерть стало відомо тільки зараз.
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We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. He was a unique dude and we thank him for all times good, bad and in between. Peace on the boogie platform.
У 2012 році Шермана не включили, як інших членів групи, в Зал слави рок-н-ролу. Він розкритикував це рішення, сказавши журналу Billboard, що відчуває себе "осоромленим".
"Дуже боляче бачити все це свято і бути при цьому виключеним", - сказав він тоді.