У віці 64 років помер екс-гітарист Red Hot Chili Peppers

Колишній гітарист американської рок-групи Red Hot Chili Peppers Джек Шерман помер на 65 році життя.

У 64-річному віці помер Джек Шерман - гітарист, який виступав під час гастролей з дебютним альбомом культової американської рок-групи Red Hot Chili Peppers.

Про втрату одного музиканти повідомили на офіційній сторінці колективу в Інстаграм.

Відзначимо, що Шерман помер 18 серпня, але про його смерть стало відомо тільки зараз.

У 2012 році Шермана не включили, як інших членів групи, в Зал слави рок-н-ролу. Він розкритикував це рішення, сказавши журналу Billboard, що відчуває себе "осоромленим".

"Дуже боляче бачити все це свято і бути при цьому виключеним", - сказав він тоді.