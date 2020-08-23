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Легендарний журналіст Ларрі Кінг поховав двох дітей за два тижні

Легендарний журналіст Ларрі Кінг поховав двох дітей за два тижні
Оновлено 14:57 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Американський 86-річний телеведучий Ларрі Кінг розповів про те, що недавно втратив відразу двох дітей, які померли з різницею в кілька тижнів.

Непростий період зараз переживає легендарний теле-і радіоведучий Ларрі Кінг. Двоє дітей знаменитості померли з різницею в кілька тижнів. Про це заявив сам Кінг кілька годин тому на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

Минулого тижня раптово помер його син Енді Кінг, а в цей четвер з життя пішла і його дочка Чайя, яка боролася з раком легенів.

"Втратити їх здається таким неправильним. Жоден батько не повинен ховати дитину", - написав Кінг.

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Ларрі подякував небайдужих за співчуття і додав, що його родині потрібно деякий час, щоб прийти в себе після втрати.

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Як повідомлялося раніше, в минулому році американський журналіст Ларрі Кінг переніс інфаркт. Тоді він потрапив до лікарні зі стенокардією.

Пізніше, чоловік подав на розлучення зі своєю сьомою дружиною, 59-річною актрисою Шоун Кінг.

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Смерть, Діти, Ларі Кінг.

Автор:

Телеграф
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