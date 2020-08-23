Хайді Клум судиться з колишнім чоловіком Сілом за дітей: деталі

Відома німецька модель Хайді Клум звернулася до суду з проханням провести термінове слухання щодо її екс-чоловіка Сіла.

47-річна модель Хайді Клум подала заяву на термінове слухання в суд, в якому стверджує, що її 57-річний колишній чоловік Сил не хоче, щоб їхні діти вирушили до Європи.

За словами моделі, їй потрібно виїхати на зйомки до Німеччини, і вона вирішила взяти дітей з собою. Але Сил був проти такого рішення, тому що його турбує ситуація з коронавирусной пандемією.

Клум вимагає термінового судового розгляду, яке дозволило б їй разом з сім'єю поїхати в Європу для зйомок "Топ-модель по-німецьки".

Нагадаємо, що пара виховує чотирьох дітей: 16-річного Льоні, 14-річного Генрі, 13-річного Йохана і 10-річну Лу.

Як повідомлялося раніше, 3 серпня Хайді Клум зворушливо привітала молодого чоловіка, гітариста німецької групи Tokio Hotel Тома Каулітца, з річницею весілля. Варто відзначити, що музикант молодший за свою обраницю на 17 років.