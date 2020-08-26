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Фатальна жінка: Клаудія Шиффер відзначила 50-річчя модною фотосесією для Vogue

Фатальна жінка: Клаудія Шиффер відзначила 50-річчя модною фотосесією для Vogue
13:13 Сьогодні Телеграф instagram.com
Німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася в новій фотосесії для вересневого номера британського Vogue.

У вівторок, 25 серпня, Клаудія Шиффер відзначила своє 50-річчя. На честь такої знаменної події модель знялася в модній фотоісторії для британської Біблії моди.

Автором знімків став її чоловік - британський кінорежисер Метью Вон.

Німецька супермодель постала в декількох шикарних вечірніх нарядах з нових колекцій авторитетних будинків моди. Знімки з новій фотосесії Клаудія розмістила на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

"Щоб відзначити своє 50-річчя, я вбралася в найрозкішніші вечірні образи нового сезону і виконала роль фатальної жінки 50-х, позуючи в своєму будинку для вересневого номера британського Vogue. Дивіться повну фотоісторію, зняту моїм чоловіком, в новому номері", - написала Шиффер в підписі до знімків.

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Також, на честь дня народження легендарної супермоделі британський Vogue представив відеоролик, в якому Шиффер демонструє наряди зі свого гардероба.

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Все по темі:

Модель, Vogue, Клаудия Шиффер, Фотосесия.

Автор:

Телеграф
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