Фатальна жінка: Клаудія Шиффер відзначила 50-річчя модною фотосесією для Vogue

У вівторок, 25 серпня, Клаудія Шиффер відзначила своє 50-річчя. На честь такої знаменної події модель знялася в модній фотоісторії для британської Біблії моди.
Автором знімків став її чоловік - британський кінорежисер Метью Вон.
Німецька супермодель постала в декількох шикарних вечірніх нарядах з нових колекцій авторитетних будинків моди. Знімки з новій фотосесії Клаудія розмістила на своїй сторінці в Instagram.
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"Щоб відзначити своє 50-річчя, я вбралася в найрозкішніші вечірні образи нового сезону і виконала роль фатальної жінки 50-х, позуючи в своєму будинку для вересневого номера британського Vogue. Дивіться повну фотоісторію, зняту моїм чоловіком, в новому номері", - написала Шиффер в підписі до знімків.
Також, на честь дня народження легендарної супермоделі британський Vogue представив відеоролик, в якому Шиффер демонструє наряди зі свого гардероба.