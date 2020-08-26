Скачать
Середа, 26.08.2020
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Дощі з грозами: чим "здивує" погода на цьому тижні
Дощі з грозами: чим "здивує" погода на цьому тижні
Ібрагімович вибив з Мілана € 7 млн на рік
Ібрагімович вибив з Мілана € 7 млн на рік
26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

"Сучасний бард цих зіпсованих часів": The Weeknd знявся в новій фотосесії для Esquire

"Сучасний бард цих зіпсованих часів": The Weeknd знявся в новій фотосесії для Esquire
Оновлено 17:51 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Канадський співак The Weeknd став головним героєм вересневого номера американського глянцю Esquire.

30-річний артист взяв участь у фотосесії автора Джеральда Джонсона. На знімках співак постав в різних образах з чоловічих колекцій Gucci, John Elliott, Prada, Off-White C / O Virgil Abloh і Celine.

Обкладинка свіжого номера журналу була опублікована на офіційній Instagram-сторінці видання.

"Представляємо вашій увазі вересневу обкладинку за участю м'якого, змінює форму поета - The Weeknd. Навіть коли він переходить в нову фазу творчості, Абель Тесфайе залишається сучасним бардом цих зіпсованих часів", - так редакція видання описала свого героя.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Esquire (@esquire)

В інтерв'ю з Esquire артист висловився про свій альбом My Dear Melancholy, який, згідно з теоріями фанів, був присвячений його розриву з Селеною Гомес і відносинам з Белою Хадід. Платівка включила в себе всього шість треків, але стала хітової студійною роботою.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Esquire (@esquire)

"Причина, по якій альбом був таким коротким, полягає в тому, що мені більше не було чого сказати ... Це було схоже на катарсическое твір мистецтва. І так, воно було коротким, тому що це все, що я хотів сказати про цю ситуацію. чи стало мені краще? Так, звичайно. В сенсі, це було б отстойно, якби не стало ", - повідомив він.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Esquire (@esquire)

Фатальна жінка: Клаудія Шиффер відзначила 50-річчя модною фотосесією для Vogue

The Weeknd також розповів про невпевненість в собі. "Я не був упевнений в собі і мені не подобалося, як я виглядаю. Я не думав, що зможу продавати музику зі своєю зовнішністю. Я завжди був реалістом.", - зізнався співак.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

The Weeknd, Глянец, Фотосесия, Співак.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський звернувся до лідерів ЄС: Ви повинні відповісти українцям
02 ЗМІ: в США можуть визнати геноцидом утиски уйгурів Китаєм
03 26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
04 Ремонт простим не буде: фахівці iFixit заглянули "під капот" нових флагманів Samsung
05 "Божевільний професор" отримає перезапуск
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Отруєння Навального: США готові допомогти в розслідуванні
Отруєння Навального: США готові допомогти в розслідуванні
ЗМІ: в США можуть визнати геноцидом утиски уйгурів Китаєм
ЗМІ: в США можуть визнати геноцидом утиски уйгурів Китаєм
Кличко: в столиці за добу 95 хворих на коронавірус
Кличко: в столиці за добу 95 хворих на коронавірус
Ремонт простим не буде: фахівці iFixit заглянули &quot;під капот&quot; нових флагманів Samsung
Ремонт простим не буде: фахівці iFixit заглянули "під капот" нових флагманів Samsung
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся