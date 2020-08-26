"Сучасний бард цих зіпсованих часів": The Weeknd знявся в новій фотосесії для Esquire

Канадський співак The Weeknd став головним героєм вересневого номера американського глянцю Esquire.

30-річний артист взяв участь у фотосесії автора Джеральда Джонсона. На знімках співак постав в різних образах з чоловічих колекцій Gucci, John Elliott, Prada, Off-White C / O Virgil Abloh і Celine.

Обкладинка свіжого номера журналу була опублікована на офіційній Instagram-сторінці видання.

"Представляємо вашій увазі вересневу обкладинку за участю м'якого, змінює форму поета - The Weeknd. Навіть коли він переходить в нову фазу творчості, Абель Тесфайе залишається сучасним бардом цих зіпсованих часів", - так редакція видання описала свого героя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Esquire (@esquire) 25 Авг 2020 в 5:05 PDT

В інтерв'ю з Esquire артист висловився про свій альбом My Dear Melancholy, який, згідно з теоріями фанів, був присвячений його розриву з Селеною Гомес і відносинам з Белою Хадід. Платівка включила в себе всього шість треків, але стала хітової студійною роботою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd) 25 Авг 2020 в 4:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Esquire (@esquire) 25 Авг 2020 в 7:00 PDT

"Причина, по якій альбом був таким коротким, полягає в тому, що мені більше не було чого сказати ... Це було схоже на катарсическое твір мистецтва. І так, воно було коротким, тому що це все, що я хотів сказати про цю ситуацію. чи стало мені краще? Так, звичайно. В сенсі, це було б отстойно, якби не стало ", - повідомив він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Esquire (@esquire) 25 Авг 2020 в 6:00 PDT

The Weeknd також розповів про невпевненість в собі. "Я не був упевнений в собі і мені не подобалося, як я виглядаю. Я не думав, що зможу продавати музику зі своєю зовнішністю. Я завжди був реалістом.", - зізнався співак.