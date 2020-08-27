"Лелею цей час": вагітна Джіджі Хадід показала ніжні знімки, продемонструвавши свій животик

25-річна Джіджі Хадід довгий час приховувала свою вагітність. Модель рідко з'являлася в соцмережах і не коментувала своє особливе становище. Днями дівчина вирішила зробити виняток і поділилася кадрами з недавньої фотосесії, на яких продемонструвала свої змінилися форми.
Кілька чорно-білих знімків знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
"Лелею цей час. Спасибі за вашу любов і добрі побажання. Ніколи не забуду, як створювалися ці особливі для мене фото з моїми друзями", - написала Хадід, згадавши фотографів та візажистів, які допомогли їй провести цю зйомку.
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Для гарних кадрів Джіджі приміряла два образи. Перше плаття - вільного крою з воланами з напівпрозорої тканини. Друге - довге, облягає значних розмірів животик.
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Про вагітність моделі стало відомо в квітні цього року. Як повідомляють західні ЗМІ, у Джіджі народиться дочка. Батько майбутньої дитини - музикант Зейн Малік.