"Лелею цей час": вагітна Джіджі Хадід показала ніжні знімки, продемонструвавши свій животик

Супермодель вирішила влаштувати перед пологами ніжну фотосесію.

25-річна Джіджі Хадід довгий час приховувала свою вагітність. Модель рідко з'являлася в соцмережах і не коментувала своє особливе становище. Днями дівчина вирішила зробити виняток і поділилася кадрами з недавньої фотосесії, на яких продемонструвала свої змінилися форми.

Кілька чорно-білих знімків знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Лелею цей час. Спасибі за вашу любов і добрі побажання. Ніколи не забуду, як створювалися ці особливі для мене фото з моїми друзями", - написала Хадід, згадавши фотографів та візажистів, які допомогли їй провести цю зйомку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:09 PDT

Для гарних кадрів Джіджі приміряла два образи. Перше плаття - вільного крою з воланами з напівпрозорої тканини. Друге - довге, облягає значних розмірів животик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:06 PDT

Про вагітність моделі стало відомо в квітні цього року. Як повідомляють західні ЗМІ, у Джіджі народиться дочка. Батько майбутньої дитини - музикант Зейн Малік.