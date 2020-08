Дженніфер Лоуренс з чоловіком Куком Мароні з'явилася на публіці вперше за пів року (Фото)

Актриса Дженніфер Лоуренс і її чоловік Кук Мароні воліють "не світитися" на публіці і найчастіше примудряються обходити папараці. Однак недавно парочку все-таки запам'ятали.

На нових фотографіях Лоуренс і Мароні йдуть по вулиці в захисних масках, несуть в руках по пляшці вина і виглядають дуже зосередженими. Ймовірно, актриса з чоловіком ходили в винний магазин.

У США, як і раніше просять суворо дотримуватись заходів безпеки і носити маски, так як ситуація з коронавірусів залишається важкою, і в країні зафіксовано близько 6 мільйонів випадків зараження COVID.

Jennifer Lawrence and Cooke Maroney were spotted in New York today (2020) pic.twitter.com/xFWUkaiKCh

— jennifer lawrence gallery (@jlawgallery) August 25, 2020