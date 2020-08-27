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Фани б'ють на сполох: шанувальникам не сподобався новий опікун Брітні Спірс

Фани б'ють на сполох: шанувальникам не сподобався новий опікун Брітні Спірс
Оновлено 22:16 Чт, 27 Серпень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Новим опікуном Брітні Спірс стала її сестра, але фанатам співачки це не сподобалося. Вони впевнені - вона ще гірше батька.

Сестра співачки Брітні Спірс, 29-річна Джеймі Лінн, отримала право розпоряджатися трастовим фондом поп-діви і фактично стала її опікуном, замість батька, який контролював життя дочки більше 10 років.

Останні роки Спірс і її шанувальники активно боролися за свободу від батьківського контролю, але новий поворот їх нітрохи не обрадував. Послідовники руху #FreeBritney впевнені, що Джеймі Лінн проявить себе ще гірше батька, адже її нібито цікавлять тільки гроші знаменитої сестри.

Юридично Брітні Спірс не контролює своє життя вже понад 10 років. Вся справа в тому, що після того, як на піку слави співачка зіткнулася з психічними розладами, суд передав її майно, фінансові та деякі особисті активи під контроль її батька і адвоката Джеймі Спірса. Подібна форма опікунства зазвичай застосовується до тих, хто в силу тих чи інших причин не може самостійно приймати важливі рішення.

 

За рішенням суду Джеймі зобов'язали контролювати фінансовий стан співачки (а це близько $ 200 мільйонів) і навіть повсякденне життя. Без дозволу опікуна артистці заборонено водити автомобіль, голосувати, вагітніти, витрачати свої ж гроші, залишати будинок, наймати адвоката. Фактично, до Спірс застосовуються ті ж заходи, що і до людей похилого віку з деменцією.

Весною 2019 шанувальники, а слідом за ними і преса, заговорили про те, що співачку нібито насильно утримують під батьківським контролем, в якому вона давно не потребує. Так з'явився рух #FreeBritney, послідовники якого стали вимагати для неї волі.

До осені Джеймі Спірс відмовився від опіки над дочкою, пославшись на проблеми зі здоров'ям. Тоді новим представником співачки стала її менеджер Джоді Монтгомері, хоча шанувальники були впевнені, що Джеймі Спірс все одно продовжує жити за рахунок дочки.

У серпні цього року стало відомо, що співачці вдалося усунути батька від опікунства і зробити Монтгомері своїм єдиним представником. Але ось невдача - в свій час молодша сестра знаменитості була призначена її додатковим опікуном, а тепер подала заявку на посилення контролю над трастовим фондом Брітні і її фінансовим станом.

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Як пише BBC, Джеймі Лінн має намір управляти активами сестри і її дітей, а після смерті співачки зможе розпоряджатися її грошима з фонду. Шанувальники співачки впевнені - сестра лише погіршить ситуацію, і в цьому нібито немає сумнівів. Як доказ своєї теорії вони нагадали, що саме "татова донька" Джеймі Лінн одного разу блокувала всі коментарі в соцмережах, пов'язані з рухом #FreeBritney.

У зв'язку з цим Спірс поспівчувала і співачка Шер. "Вона багато працювала, була" золотою гускою ", яка приносила багато грошей. Захворіла, і тепер стала дійною коровою! Хтось із цих людей, хто робить гроші на її хвороби, дійсно бажає їй добра?" - поцікавилася вона в соцмережі.

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Бритни Спирс, Співачка, Опікунство.

Автор:

Телеграф
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