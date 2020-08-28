Всі в зіркового татка: як зараз виглядають діти Ітана Хоука і Уми Турман (Фото)

Американська актриса Ума Турман показала своїх дорослих дітей, народжених у шлюбі з красунчиком Ітаном Хоуком.

Ума Турман - одна з тих знаменитостей, які не балують своїх передплатників в соціальних мережах сімейними фотографіями. Тому новий кадр з дітьми улюблениці Квентіна Тарантіно наробив багато шуму в мережі.

50-річна кінозірка опублікувала в Instagram знімок, на якому зображені 22-річна дочка Майя і 18-річний син Левон.

"Люблю вас, хлопці", - лаконічно підписала Турман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Uma Thurman (@umathurman) 27 Авг 2020 в 8:18 PDT

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Фото було зроблено в сімейному будинку Турман, і також було розміщено на особистій сторінці Левона в Instagram, де він часто публікує спільні знімки з сестрою і мамою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levon Thurman Hawke (@levon.th) 3 Май 2019 в 12:12 PDT

Нагадаємо, двох дітей - дочку Майю і сина Левона актриса народила в шлюбі з актором Ітаном Хоуком. У Турман також є третя дитина - дочка Розалінд від фінансиста Арпада Бюссона.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі з'явився український трейлер комедії з Робертом де Ніро і Умою Турман.