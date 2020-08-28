Анджеліна Джолі вразила елегантним виглядом під час прогулянки в Малібу

45-річна зірка вирішила нагадати про себе ефектним виходом після того, як в пресі активно заговорили про роман її колишнього чоловіка Бреда Пітта з 27-річною німецькою моделлю.

Анджеліну Джолі сфотографували в четвер, 27 серпня, біля ресторану Nobu Malibu, куди вона вирушила разом зі своїми шістьма дітьми - 19-річним Меддоксом, 16-річним Паксом, 15-річної Захарою, 14-річної Шайло і 12-річними Нокс і Вів'єн.

Для виходу актриса вибрала елегантне атласну сукню у відтінку rose gold, доповнивши гламурний образ золотими сережками-кільцями і босоніжками на міні-підборах в тон наряду.

Не забула Джолі і про захисній масці - вона з'явилася перед репортерами в лаконічній масці чорного кольору.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Бред Пітт закрутив роман з німецької красунею Ніколь Потуральські, яку в Мережі називають «молодий копією Джолі». Пара прилетіла разом на південь Франції з Парижа на приватному літаку. Крім того, в Мережі з'явилися фото з побачення Пітта з моделлю.