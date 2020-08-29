Принцеса Діана планувала виїхати в США, як Меган Маркл

До річниці трагічної аварії, в якій загинула принцеса Діана, починають з'являтися нові подробиці про її життя.

За словами королівського експерта Говарда Ходжсона, незадовго до трагічної смерті принцеса Діана розглядала можливість переїзду з Великобританії в США.

Нібито, у неї був план дій, але ситуація ускладнювалася тим, що синів їй з собою забрати було дуже складно.

Так, Ходжсон наводить слова з інтерв'ю-експромту принцеси в 1997 році під час відпустки в Сен-Тропе з Вільямом і Гаррі: "Мої сини завжди умовляли мене жити за кордоном і менше бути на виду. Може бути, саме це мені і потрібно зробити" .