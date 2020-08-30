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Неділя, 30.08.2020
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Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19

Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19
Оновлено 10:10 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Зірка студії "Квартал 95" поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram радісною новиною.

П'ять днів тому стало відомо, що відома актриса Олена Кравець лікується від Уханьского коронавируса. Він протікав в легкій формі. Зараз же Кравець розповіла, що їй вдалося повністю подолати хворобу.

У своєму Instagram-акаунті 43-річна Кравець повідомила, що у неї негативний тест на COVID-19. Вона також подякувала фанів і рідних за підтримку.

"Коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяке коронавирусной! Дякую за підтримку, люди мої! Бережіть себе!", - написала артистка.

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Через хворобу Кравець пропустила зйомки нових випусків Кварталу 95.

У нових випусках Олену замінили відразу чотири актриси "Жіночого Кварталу", а саме - Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.

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Все по темі:

Знаменитости, Квартал-95, Актриса, Коронавірус, Олена Кравець.

Автор:

Телеграф
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