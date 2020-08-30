Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19

Зірка студії "Квартал 95" поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram радісною новиною.

П'ять днів тому стало відомо, що відома актриса Олена Кравець лікується від Уханьского коронавируса. Він протікав в легкій формі. Зараз же Кравець розповіла, що їй вдалося повністю подолати хворобу.

У своєму Instagram-акаунті 43-річна Кравець повідомила, що у неї негативний тест на COVID-19. Вона також подякувала фанів і рідних за підтримку.

"Коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяке коронавирусной! Дякую за підтримку, люди мої! Бережіть себе!", - написала артистка.

Через хворобу Кравець пропустила зйомки нових випусків Кварталу 95.

У нових випусках Олену замінили відразу чотири актриси "Жіночого Кварталу", а саме - Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.