Такого бути такого не може: Сальма Хайек відзначає 54-річчя

Сьогодні, 2 вересня, кінодіва святкує свій 54 день народження.
Напередодні святкування Хайек розмістила два фото, на яких похвалилася нев'янучої красою і сексуальними формами.
Актриса позувала на мальовничому тлі в елегантному чорному купальнику і парео в тон, а її пляжний образ був доповнений капелюхом і сонцезахисними окулярами.
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Guess who’s turning 54 tomorrow? By the way, this is not a Throwback Thursday! Thank you Marjo for turning into a photographer during the vacation! ¿Quien creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotógrafa durante las vacaciones! #birthdayweek #virgo
"Вгадайте, кому виповнюється 54 роки?", - написала зірка в підпису.
Публікація набрала понад 1 млн лайків, а також 12 тис коментарів, в яких фани вітали актрису з днем народження і захоплювалися її красою:
"Господи, як ти прекрасна!", "Неймовірна жінка!", "Будь щаслива, красуня", "Приголомшливо виглядаєш", "Як тобі вдається залишатися такою молодою?", - пишуть в Мережі.