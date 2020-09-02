Такого бути такого не може: Сальма Хайек відзначає 54-річчя

Голлівудська актриса опублікувала в Instagram кілька нових знімків в честь свого дня народження.

Сьогодні, 2 вересня, кінодіва святкує свій 54 день народження.

Напередодні святкування Хайек розмістила два фото, на яких похвалилася нев'янучої красою і сексуальними формами.

Актриса позувала на мальовничому тлі в елегантному чорному купальнику і парео в тон, а її пляжний образ був доповнений капелюхом і сонцезахисними окулярами.

"Вгадайте, кому виповнюється 54 роки?", - написала зірка в підпису.

Публікація набрала понад 1 млн лайків, а також 12 тис коментарів, в яких фани вітали актрису з днем народження і захоплювалися її красою:

"Господи, як ти прекрасна!", "Неймовірна жінка!", "Будь щаслива, красуня", "Приголомшливо виглядаєш", "Як тобі вдається залишатися такою молодою?", - пишуть в Мережі.