У Росії помер актор серіалу "Вороніни" Борис Клюєв

У Москві на 77-му році життя помер народний артист Росії Борис Клюєв. Останні роки життя актор боровся з онкологією.

Російський актор Борис Клюєв, відомий за ролями Миколи Петровича в серіалі "Вороніни" і Рошфора в фільмі "Д'Артаньян і три мушкетери", помер на 77 році життя. Народний артист Росії помер від онкологічного захворювання, повідомила директор Малого театру Тамара Михайлова.

За її словами, останнім часом актор тяжко хворів. У 2018 році йому поставили діагноз рак легенів.

"Борис Клюєв помер. Він був тяжко хворий", - заявила Михайлова.

Актор до останнього брав участь в репетиціях нової вистави. Ще 1 серпня він був присутній на зборах трупи.

Місце і час похорону артиста поки невідомо. Прощання відбудеться в Малому театрі.

Нагадаємо, Борис Клюєв підписав лист на підтримку вторгнення Росії в Україну в 2014 році. У зв'язку з цим оголошений персоною нон-грата - це особи, які створюють загрозу національній безпеці України.