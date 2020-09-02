Аріана Гранде стала першою жінкою в Instagram, яка набрала 200 млн підписників

27-річна Аріана Гранде стала першою жінкою в Instagram, на сторінку якої підписалися 200 мільйонів людей.

Рекордсменкою в Інстаграмі Аріана Гранде стала 27 серпня. Тоді ж вона досягла позначки в 200 мільйонів передплатників.

Трохи відстають від неї 23-річна Кайлі Дженнер і 28-річна Селена Гомес зі 193 і 190 мільйонами підписників відповідно.

Чоловік, що розділяє з нею п'єдестал першості за кількістю підписників - легенда футболу Кріштіану Рональдо, у нього 237 млн фоловерів.

Однією з перших колегу привітала Леді Гага, з якої Гранде записала хіт Rain On Me: "Привітання моїй подрузі Аріани Гранде з 200 мільйонами передплатників! Ти королева! Носи цю корону!".

Як повідомлялося раніше, Аріана Гранде зазначила 27-річчя в стилі хоррора Арі Астера.