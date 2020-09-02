Остання роль: Чедвік Боузман встиг озвучити Чорну Пантеру в проекті "Що якщо ...?"

Поки офіційного підтвердження ця інформація не має. Але якщо вона виявиться правдою, то це буде остання роль Боузман, який помер минулої п'ятниці у себе вдома в Лос-Анджелесі після чотирьох років боротьби з раком.
Повідомлення Ріхтман говорить: "Я дізнався, що Чедвік встиг озвучити свою роль для" Що якщо ...? ". Це буде останній раз, коли ми побачимо / почуємо Т'Чалу".
"Що якщо…?" - це анімаційний серіал студії Marvel Studios, в якому розповідається, що було б, якщо відомі події кіновсесвіту розвивалися б по-іншому. Перший сезон серіалу буде складатися з 10 серій.
Його прем'єра запланована на літо 2021 року.
Нагадаємо, колеги Чедвіка вшанували пам'ять актора зворушливим відео.