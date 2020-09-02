Остання роль: Чедвік Боузман встиг озвучити Чорну Пантеру в проекті "Що якщо ...?"

Інсайдер Деніел Ріхтман повідомив, що Чедвік Боузман міг встигнути озвучити Чорну Пантеру для серіалу "Що якщо ...?".

Поки офіційного підтвердження ця інформація не має. Але якщо вона виявиться правдою, то це буде остання роль Боузман, який помер минулої п'ятниці у себе вдома в Лос-Анджелесі після чотирьох років боротьби з раком.

Повідомлення Ріхтман говорить: "Я дізнався, що Чедвік встиг озвучити свою роль для" Що якщо ...? ". Це буде останній раз, коли ми побачимо / почуємо Т'Чалу".

"Що якщо…?" - це анімаційний серіал студії Marvel Studios, в якому розповідається, що було б, якщо відомі події кіновсесвіту розвивалися б по-іншому. Перший сезон серіалу буде складатися з 10 серій.

Його прем'єра запланована на літо 2021 року.

Нагадаємо, колеги Чедвіка вшанували пам'ять актора зворушливим відео.