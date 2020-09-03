Добровільне рішення: Брітні Спірс розповіла про своє опікунство

Шанувальники Брітні Спірс, які підтримали рух #FreeBritney, переконані, що співачку більше 10 років утримують під опікою, в якій вона не потребує. Сама Спірс, проте, заявила в суді, що її опікунство було добровільним.

Останні 12 років професійне і приватне життя Брітні проходило під контролем батька, призначеного опікуном після її психіатричної госпіталізації в 2008 році. Зараз співачка звернулася до суду з проханням позбавити батька права контролювати її життя, і розпорядником трастового фонду Брітні призначили її сестру Джеймі Лінн Спірс.

Тепер, згідно з новим документам, співачка попросила суд призначити розпорядником її майна Bessemer Trust Company: компанія контролюватиме фінанси Спірс, її здоров'я і музичну кар'єру. У судових документах також йдеться про те, що Спірс не має порушень розумового розвитку і не є пацієнтом в державній медичній установі.

Минулого місяця Брітні рішуче виступила проти того, щоб батько залишався єдиним розпорядником її майна. Вона хоче, щоб на цю роль призначили кваліфікованого корпоративного фідуціара. Слухання у справі про опіку, в якому візьме участь сама Спірс, призначене на 10 листопада.

Опікунство Брітні давно турбує шанувальників, які вважали, що її батько взяв під контроль активи дочки. Фани розігнали вірусну кампанію #FreeBritney, щоб її звільнити, хоча сам Джеймі Спірс спростував звинувачення. "Я повинен щорічно повідомляти суду про кожен витрачений цент, як, чорт візьми, я можу щось вкрасти?" - обурювався він.