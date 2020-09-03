Скачать
Четвер, 03.09.2020
Лукашенко відреагував на отруєння Навального
Лукашенко відреагував на отруєння Навального
У Києві на коронавірус захворіли ще 280 осіб
У Києві на коронавірус захворіли ще 280 осіб
Ястремська покинула US Open 2020 (Відео)
Ястремська покинула US Open 2020 (Відео)
Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи
Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи

Добровільне рішення: Брітні Спірс розповіла про своє опікунство

Добровільне рішення: Брітні Спірс розповіла про своє опікунство
Оновлено 15:42 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram
Шанувальники Брітні Спірс, які підтримали рух #FreeBritney, переконані, що співачку більше 10 років утримують під опікою, в якій вона не потребує. Сама Спірс, проте, заявила в суді, що її опікунство було добровільним.

Останні 12 років професійне і приватне життя Брітні проходило під контролем батька, призначеного опікуном після її психіатричної госпіталізації в 2008 році. Зараз співачка звернулася до суду з проханням позбавити батька права контролювати її життя, і розпорядником трастового фонду Брітні призначили її сестру Джеймі Лінн Спірс.

Тепер, згідно з новим документам, співачка попросила суд призначити розпорядником її майна Bessemer Trust Company: компанія контролюватиме фінанси Спірс, її здоров'я і музичну кар'єру. У судових документах також йдеться про те, що Спірс не має порушень розумового розвитку і не є пацієнтом в державній медичній установі.

Минулого місяця Брітні рішуче виступила проти того, щоб батько залишався єдиним розпорядником її майна. Вона хоче, щоб на цю роль призначили кваліфікованого корпоративного фідуціара. Слухання у справі про опіку, в якому візьме участь сама Спірс, призначене на 10 листопада.

Аріана Гранде стала першою жінкою в Instagram, яка набрала 200 млн підписників

Опікунство Брітні давно турбує шанувальників, які вважали, що її батько взяв під контроль активи дочки. Фани розігнали вірусну кампанію #FreeBritney, щоб її звільнити, хоча сам Джеймі Спірс спростував звинувачення. "Я повинен щорічно повідомляти суду про кожен витрачений цент, як, чорт візьми, я можу щось вкрасти?" - обурювався він.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бритни Спирс, Співачка, Опікунство.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція прес-конференції Шевченка (Відео)
02 Спека спаде: в Україну йдуть похолодання і дощі
03 На згадку про Чедвіка Боузмана: художник намалював портрет зірки двома квітками (Відео)
04 Офіційно: Динамо віддало гравця в Шахтар
05 Курс валют на 3 вересня: долар знову подорожчав, а євро - впав в ціні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Святкування Дня міста: Степанов прогнозує спалах COVID-19 в Одесі
Святкування Дня міста: Степанов прогнозує спалах COVID-19 в Одесі
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
В кафе під Києвом невідомі влаштували стрілянину: поранено трьох людей
В кафе під Києвом невідомі влаштували стрілянину: поранено трьох людей
&quot;Можуть допомогти створити стабільність&quot;: Принц Гаррі і Меган Маркл уклали контракт із Netflix
"Можуть допомогти створити стабільність": Принц Гаррі і Меган Маркл уклали контракт із Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся