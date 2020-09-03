"Можуть допомогти створити стабільність": Принц Гаррі і Меган Маркл уклали контракт із Netflix

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт із сервісом Netflix.

Герцог і герцогиня Сассекському будуть випускати документальні фільми, серіали, художні картини, шоу і дитячі програми.

Пара буде зосереджена на створенні різноманітних серіалів про історії та проблемах, які їм близькі, наприклад, про тих, які будуть висвітлені їх недавно створеної некомерційною організацією Archewell. Кілька проектів вже знаходяться в розробці, в тому числі серіал про природу і мультсеріал про надихаючих жінок.

"Нашу увагу буде зосереджено на створенні контенту, який не тільки інформує, а й дає надію", - повідомила пара.

Крім того, принц Гаррі і Меган Маркл збираються створювати "надихаючі сімейні програми" - вони привертають їх, оскільки подружжя саме є молодими батьками.

"Як молодим батькам, створення надихаючих сімейних програм також важливо для нас, як і потужне розповідь через правдиву і зрозумілу призму", - сказали вони.

За словами директора по контенту Netflix Теда Сарандоса, платформа пишається співпрацею з парою і впевнена, що принц Гаррі і Меган Маркл "можуть допомогти створити стабільність і поліпшити розуміння аудиторії у всьому світі".