Сніжана Бабкіна вилікувалася від COVID-19: "Прощавай Корона Queen"

35-річна дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана поділилася з шанувальниками радісною новиною. Вона одужала від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, 27 серпня Сніжана і Сергій повідомили, що у них виявили Коронавірусние інфекцію COVID-19. Подружжя лікувалося в домашніх умовах, проте цілодобово стан контролював лікар.

І ось в п'ятницю, 4 вересня, Бабкіна повідомила на своїй офіційній сторінці в Інстаграм про те, що вилікувалася від коронавируса, а також повідомила, що що її відомий чоловік здасть повторний тест на коронавірус тільки через кілька днів.

"Це досвід пройдено. Спасибі всім за підтримку і мільйон теплих побажань. Будьте здоровенькі!" - написала Сніжана в соцмережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МУЗА СНЕЖАНА БАБКИНА (@snezhana_babkina) 4 Сен 2020 в 9:26 PDT

Варто зазначити, що незадовго до виявлення коронавируса у зоряної пари, Сергій Бабкін взяв участь в попурі "Музична історія України" на День незалежності в Києві. На заході були присутні практично всі представники українського шоу-бізнесу.

Як повідомлялося раніше, Сергій Бабкін привітав дружину з незвичайною річницею. А також розповів, як він з дружиною розподіляють домашні обов'язки.