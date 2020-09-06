"Гроші не пропонують": Горбунов розповів, як його колеги просять влаштувати інтерв'ю з Катею Осадчою

Юрій Горбунов поділився, що після того, як він одружився з Катериною, ситуації, коли колеги просять про інтерв'ю, трапляються нерідко.
Про це телеведучий розповів в самому інтерв'ю з Осадчій в програмі про знаменитостей "Світське життя", який транслюється на телеканалі "1 + 1". Варто відзначити, що Катерина Осадча є однією з найпопулярніших телеведучих в Україні.
"Ті, хто мріють, щоб ти в них взяла інтерв'ю, це відбувається раз в тиждень. Гроші, на жаль, не пропонують. Пропонували б, я б щось робив, просував би їх", - пожартував Горбунов.
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Крім цього, артист додав, що популярні артисти часто звертаються до нього з проханням, щоб вирізати якісь фрагменти з програми. За словами Горбунова, зазвичай селебріті звертаються до нього з такими фразами: "Я давала інтерв'ю, просила, щоб це вирізали, а вони не вирізали. Передай привіт своїй дружині".
Нагадаємо, 24 серпня Катя Осадча креативно привітала Юрія Горбунова з 50-річчям.