"Гроші не пропонують": Горбунов розповів, як його колеги просять влаштувати інтерв'ю з Катею Осадчою

Заслужений артист України зізнався, що його нерідко просять домовитися зі своєю дружиною Катею Осадчою про інтерв'ю.

Юрій Горбунов поділився, що після того, як він одружився з Катериною, ситуації, коли колеги просять про інтерв'ю, трапляються нерідко.

Про це телеведучий розповів в самому інтерв'ю з Осадчій в програмі про знаменитостей "Світське життя", який транслюється на телеканалі "1 + 1". Варто відзначити, що Катерина Осадча є однією з найпопулярніших телеведучих в Україні.

"Ті, хто мріють, щоб ти в них взяла інтерв'ю, це відбувається раз в тиждень. Гроші, на жаль, не пропонують. Пропонували б, я б щось робив, просував би їх", - пожартував Горбунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свiтське Життя (@svitsketv) 24 Авг 2020 в 1:13 PDT

Крім цього, артист додав, що популярні артисти часто звертаються до нього з проханням, щоб вирізати якісь фрагменти з програми. За словами Горбунова, зазвичай селебріті звертаються до нього з такими фразами: "Я давала інтерв'ю, просила, щоб це вирізали, а вони не вирізали. Передай привіт своїй дружині".

Нагадаємо, 24 серпня Катя Осадча креативно привітала Юрія Горбунова з 50-річчям.