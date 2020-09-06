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"Гроші не пропонують": Горбунов розповів, як його колеги просять влаштувати інтерв'ю з Катею Осадчою

"Гроші не пропонують": Горбунов розповів, як його колеги просять влаштувати інтерв'ю з Катею Осадчою
Оновлено 14:34 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Заслужений артист України зізнався, що його нерідко просять домовитися зі своєю дружиною Катею Осадчою про інтерв'ю.

Юрій Горбунов поділився, що після того, як він одружився з Катериною, ситуації, коли колеги просять про інтерв'ю, трапляються нерідко.

Про це телеведучий розповів в самому інтерв'ю з Осадчій в програмі про знаменитостей "Світське життя", який транслюється на телеканалі "1 + 1". Варто відзначити, що Катерина Осадча є однією з найпопулярніших телеведучих в Україні.

"Ті, хто мріють, щоб ти в них взяла інтерв'ю, це відбувається раз в тиждень. Гроші, на жаль, не пропонують. Пропонували б, я б щось робив, просував би їх", - пожартував Горбунов.

 
 
 
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Крім цього, артист додав, що популярні артисти часто звертаються до нього з проханням, щоб вирізати якісь фрагменти з програми. За словами Горбунова, зазвичай селебріті звертаються до нього з такими фразами: "Я давала інтерв'ю, просила, щоб це вирізали, а вони не вирізали. Передай привіт своїй дружині".

Нагадаємо, 24 серпня Катя Осадча креативно привітала Юрія Горбунова з 50-річчям.

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Все по темі:

Катя Осадча, Юрий Горбунов, Світське життя.

Автор:

Телеграф
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