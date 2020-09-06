Любов на карантині: Памела Андерсон завела роман зі своїм охоронцем (Фото)

Американська актриса і фотомодель не припиняє влаштовувати своє особисте життя.

Нагадаємо, в січні цього року кіноактриса Памела Андерсон вийшла заміж за американського продюсера Джона Пітерса, на закритій церемонії в Малібу. Сімейна ідилія у пари тривала недовго - всього через 12 днів в ЗМІ з'явилася інформація, що шлюб Андерсен і Пітерса був розірваний. Сама ж актриса потім заявляла, що шлюб був неофіційним, а з Пітерсон вони всього лише близькі друзі.

І ось тепер, Памела Андерсон знову поринула у вир з головою. Як повідомляє видання Pagesix, 53-річна зірка почала зустрічатися з власним охоронцем. Варто відзначити, що вирішальну роль в цьому союзі зіграв карантин.

Чоловік, ім'я якого джерела поки не називають, працює з Памелою протягом майже двох років. Йому за 40.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CocoWonderTV (@cocowondersblogaddicts) 5 Сен 2020 в 2:26 PDT

"Нарешті-то поруч з нею справжній чоловік, який знає, як з нею поводитися. Вона відчуває себе дуже комфортно, і вони ніколи не втрачають один одного з виду. Він не голлівудський інсайдер, це ідеально підходить для Памели", - повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше, 52-річна зірка "Рятувальників Малібу" показала молоде струнке тіло, прикрите лише пелюстками троянд і півоній.