В елегантному вбранні: Олена Зеленська підкорила бездоганним виглядом (Фото)

Дружина президента Володимира Зеленського з'явилася на публіці в стильному вбранні.

Перша леді Олена Зеленська повідомила, що Україна офіційно отримала статус повноправною учасниці "Партнерства Біарріц". Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

"З одного боку - це вже результат, але з іншого - тільки початок шляху до встановлення рівних можливостей для всіх українців", - написала Зеленська.

Перша леді України з'явилася на заході поряд з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і послами країн Європи.

View this post on Instagram A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on Sep 12, 2020 at 12:40am PDT

Для виходу в світ перша леді України вибрала елегантне плаття-футляр синього кольору з асиметричним вирізом. Струнку талію вона виділила тонким чорним поясом з пряжкою, який поєднувався з лакованими туфлями-човниками на невисокому каблуці. Свій образ Зеленська завершила акуратною укладанням і ніжним макіяжем.