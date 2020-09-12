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В елегантному вбранні: Олена Зеленська підкорила бездоганним виглядом (Фото)

В елегантному вбранні: Олена Зеленська підкорила бездоганним виглядом (Фото)
Оновлено 16:05 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Дружина президента Володимира Зеленського з'явилася на публіці в стильному вбранні.

Перша леді Олена Зеленська повідомила, що Україна офіційно отримала статус повноправною учасниці "Партнерства Біарріц". Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

"З одного боку - це вже результат, але з іншого - тільки початок шляху до встановлення рівних можливостей для всіх українців", - написала Зеленська.

Перша леді України з'явилася на заході поряд з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і послами країн Європи.

 
 
 
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Олена Зеленська постала в стильному вбранні на святкуванні Дня Незалежності

Для виходу в світ перша леді України вибрала елегантне плаття-футляр синього кольору з асиметричним вирізом. Струнку талію вона виділила тонким чорним поясом з пряжкою, який поєднувався з лакованими туфлями-човниками на невисокому каблуці. Свій образ Зеленська завершила акуратною укладанням і ніжним макіяжем.

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Перша леді, Олена Зеленська.

Автор:

Телеграф
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