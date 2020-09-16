У Вашингтоні помер Білл Гейтс II

Вільям Генрі (Білл) Гейтс II, юрист і філантроп, більш відомий як батько співзасновника Microsoft Білла Гейтса, помер у віці 94 років.

Як повідомила сім'я покійного, Гейтс мирно помер в понеділок у своєму пляжному будинку в штаті Вашингтон від хвороби Альцгеймера.

У некролозі сім'я приписала йому "глибоку прихильність соціальному та економічному рівності", зазначивши, що на його рахунку перші зусилля Фонду Білла і Мелінди Гейтс щодо поліпшення здоров'я населення світу.

"Мудрість, щедрість, співчуття і смирення мого батька справили величезний вплив на людей в усьому світі", - написав Білл Гейтс в знак вдячності.

Гейтс-старший народився в 1925 році і виріс в Бремертон, штат Вашингтон, де його батьки володіли меблевим магазином.

Після отримання диплома юриста в 1950 році він почав працювати в якості міського прокурора Бремертон.

Разом з двома іншими партнерами він заснував юридичну фірму в Сіетлі, яка в кінцевому підсумку стала K & L Gates - однієї з найбільших юридичних фірм в світі.

Сім'я повідомила, що через обмеження, пов'язаних з пандемією COVID-19, поминальна служба буде проведена пізніше.