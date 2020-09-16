Бред Пітт і Дженніфер Еністон нарешті знову разом: щасливі фото

Колишнє подружжя возз'єдналися для участі в спільному онлайн-проект.

Колишнє подружжя возз'єдналися якщо не в житті, то на екрані: Пітт і Еністон знялися в живих читаннях комедійного фільму 1982 року "Безтурботні часи в" Ріджмонт Хай ", знятої за мотивами книги Кемерона Кроу.

Читання відбулися в рамках благодійного онлайн-проекту для некомерційної організації CORE. Кошти будуть відправлені постраждалим в результаті пандемії COVID-19.

Трансляція цієї події відбудеться 17 вересня на платформах Facebook Live, TikTok, LIVEXLIVE. Поки що було опубліковано фото віртуальної зустрічі акторів, задіяних в проекті. У проекті взяли участь Джулія Робертс, Шон Пенн, Метью Макконахі, Морган Фрімен, Джон Ледженд, Шайа ЛаБаф і інші зірки.

Нагадаємо, Бред і Джен познайомилися ще в 1998 році, а в 2000-му одружилися. Однак тоді Пітт захопився партнеркою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. І після п'яти років спільного життя подружжя розлучилося.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ стверджують, що голлівудський красень Бред Пітт закрутив роман з молодою німецькою моделлю Ніколь Потуральскі. А ось про особисте життя самої зірки серіалу "Друзі" Еністон поки нічого невідомо.