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Прикутий до ліжка: Борис Моїсеєв залишився без коштів для існування

Прикутий до ліжка: Борис Моїсеєв залишився без коштів для існування

Прикутий до ліжка: Борис Моїсеєв залишився без коштів для існування
09:09 Сьогодні Телеграф
Російський співак Борис Моїсеєв зараз знаходиться не в найкращому стані.

За останній рік стан здоров'я Бориса Моїсеєва істотно погіршилось.

Адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова поділилася невтішними новинами про самопочуття Бориса.

Поспілкувавшись з одним з близьких друзів артиста, який періодично його відвідує, вона дізналася, що Моїсеєв "прикутий до ліжка".

"Ніякого просвіту в стані його здоров'я немає", - розповіла Пухова.

Нагадаємо, що близько десяти років тому Бориса Моїсеєва вразив інсульт. Після хвороби, артист не може виступати. З цієї причини Борис потрапив в непросте фінансове становище.

Як зазначила адвокат, грошей йому вистачає лише на найнеобхідніше. Всі його заощадження пішли на лікування. Зараз Борис живе тільки на свою пенсію.

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Тамара Пухова не розуміє, чому зіркові друзі Моїсеєва не звертають увагу на його стан і ніяк йому не сприяють. Як вона запевнила, від артиста відвернулися всі близькі люди, чого він взагалі не очікував. Адвокат не розуміє, чому так відбувається, адже Мойсеєву потрібно зовсім небагато - увагу і догляд.

Нагадаємо, російська актриса Анастасія Заворотнюк, у якої діагностували рак, перервала мовчання і опублікувала зворушливий пост в Instagram. Заворотнюк показала листівки, картинки і букет, зроблені її донькою вручну.

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Борис Моїсеєв.

Автор:

Телеграф
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