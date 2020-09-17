Прикутий до ліжка: Борис Моїсеєв залишився без коштів для існування

Російський співак Борис Моїсеєв зараз знаходиться не в найкращому стані.

За останній рік стан здоров'я Бориса Моїсеєва істотно погіршилось.

Адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова поділилася невтішними новинами про самопочуття Бориса.

Поспілкувавшись з одним з близьких друзів артиста, який періодично його відвідує, вона дізналася, що Моїсеєв "прикутий до ліжка".

"Ніякого просвіту в стані його здоров'я немає", - розповіла Пухова.

Нагадаємо, що близько десяти років тому Бориса Моїсеєва вразив інсульт. Після хвороби, артист не може виступати. З цієї причини Борис потрапив в непросте фінансове становище.

Як зазначила адвокат, грошей йому вистачає лише на найнеобхідніше. Всі його заощадження пішли на лікування. Зараз Борис живе тільки на свою пенсію.

Тамара Пухова не розуміє, чому зіркові друзі Моїсеєва не звертають увагу на його стан і ніяк йому не сприяють. Як вона запевнила, від артиста відвернулися всі близькі люди, чого він взагалі не очікував. Адвокат не розуміє, чому так відбувається, адже Мойсеєву потрібно зовсім небагато - увагу і догляд.

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