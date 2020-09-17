Перервала мовчання: нова кохана Бреда Пітта відповіла хейтерам на питання про Джолі

Можлива дівчина голлівуского актора Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральскі прокоментувала свої стосунки з Анджеліною Джолі.

У своєму Instagram модель поділилася новим знімок із загадковою підписом - "щасливі люди не вміють ненавидіти".

Цікаві шанувальники відразу почали цікавитися, чому ж тоді Ніколь відчуває ненависть до колишньої дружини свого нового бойфренда Бреда Пітта - Анджеліні Джолі. На цей раз німецька модель вирішила не мовчати і відповіла на коментар хейтерів.

Переглянути цей допис в Instagram It was a good day Допис, поширений Nico (@nico.potur) 22 Лип 2020 р. о 6:04 PDT

"Не відчуваю ненависті ні до кого", - коротко відповіла Потуральскі.

Нагадаємо, що чутки про те, що у актор завів роман з молодою моделлю, стало відомо після появи в мережі спільних знімків Пітта і Потуральскі у французькому аеропорту Ле-Кастелло. Інформацію про їхні стосунки підтвердило безліч видань.