Перервала мовчання: нова кохана Бреда Пітта відповіла хейтерам на питання про Джолі

У своєму Instagram модель поділилася новим знімок із загадковою підписом - "щасливі люди не вміють ненавидіти".
Цікаві шанувальники відразу почали цікавитися, чому ж тоді Ніколь відчуває ненависть до колишньої дружини свого нового бойфренда Бреда Пітта - Анджеліні Джолі. На цей раз німецька модель вирішила не мовчати і відповіла на коментар хейтерів.
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"Не відчуваю ненависті ні до кого", - коротко відповіла Потуральскі.
Нагадаємо, що чутки про те, що у актор завів роман з молодою моделлю, стало відомо після появи в мережі спільних знімків Пітта і Потуральскі у французькому аеропорту Ле-Кастелло. Інформацію про їхні стосунки підтвердило безліч видань.