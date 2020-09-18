Еротичні романи: фанати Меган Маркл здивувалися її літературним захопленням

Британська публіка дуже здивувалася, коли стало відомо, книгам якого жанру Меган Маркл надає перевагу. Колишню актрису видала електронна пошта.
Як виявилося, Дружина принца Гаррі Меган Маркл - затята прихильниця творчості відомої французької письменниці Анаіс Нін. Француженка прославилася розповідями еротичного змісту. Улюбленим твором Маркл стала книга Анаіс "Чотирикамерне серце", де є безліч еротичних сцен.
За словами журналіста Саймона Бойла, коли зірка "Форс-мажорів" почала зустрічатися з принцом Гаррі, то користувалася електронною поштою з цитатою з автобіографії французької письменниці. У книзі згадується історія про секс утрьох, і Маркл якраз взяла фразу однієї з його учасниць.
За його словами французька письменниця Нін до всього іншого була ще й затятою феміністкою. Маркл, як відомо, теж його прихильниця.
Нагадаємо, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт з сервісом Netflix.